В Челябинске рабочие во время ремонта камерного театра обнаружили вход в катакомбы

Фото: Илья Коломейский / vk.com

В центре Челябинска под театром обнаружили вход в подвал.

Вход в катакомбы обнаружили в камерном театре, который находится в особняке купца Бреслина. Его нашли во время ремонта фасада, сообщил корреспонденту «Челябинского эха» директор учреждения Илья Коломейский.

«Когда во внутреннем дворике сбивали отмостку, был глухой стук в стене. Оказалось, что еще один вход в легендарные подземелья камерного театра находится прям во внутреннем дворике. Следующий этап развития событий — ремонт наших подвальных помещений, в которых мы планируем уже найти не только такой маленький лаз размером со сточную решетку, а полноценный вход. Он явно есть где-то в подвалах камерного театра», — уверен Илья Коломейский.

По словам Ильи Коломейского, это уже третий обнаруженный вход в катакомбы на территории театра. Первые два находятся в складских помещениях. Руководство театра планирует сделать третий вход достопримечательностью, которую смогут увидеть все желающие.

«С катакомбами под театром связано очень много легенд. Нам звонят как минимум 15-20 раз в год с просьбами провести экскурсии. Когда будет найден полноценный вход, тогда мы сможет это делать. Также планируем создать исторический квест о подземельях во времена купечества и НКВД», — добавил Илья Коломейский.

По слухам, в подвалах под камерным театром располагались комнаты НКВД. Однако краевед Юрий Латышев считает это утверждение ошибочным.

«Некоторые говорят, что в подвале комнаты НКВД находились. Это полная глупость. Да, там действительно военные были в соседних зданиях, Военный комиссариат рядом, но он армии принадлежит. А НКВД — немного другая структура. В любом случае его бы хорошо сохранить, законсервировать, может быть, показывать людям. Это, скорее всего, остатки старых подвалов хозяйственного назначения, допустим, для хранения вина. Там рядом до 1902 года был водочный завод Покровских», — прокомментировал Юрий Латышев.

По словам Юрия Латышева, двухэтажный особняк Бреслина был построен в период с 1911 по 1912 год. До этого там находился небольшой дом.

Старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов отметил, что квартал, где расположен камерный театр, является уникальным, так как в нем располагается большое количество катакомб.

«Чуть ли не под третью квартала есть подвалы. Они находятся и под зданиями, и на территории вне зданий. Подвалы необязательно связаны с существующими зданиями. Они просто были раньше построены, чем то здание, которое сейчас занимает камерный театр. Подвалы могут быть засыпаны во время строительства зданий. Если хозяева не видели нужды в подвалах, они казались им старыми и ненадежными, их могли засыпать. Вопрос: что за этим входом? Какие объемы этого подвала сохранились. С точки зрения истории застройки этого квартала, с точки зрения изучения изменения архитектурных особенностей находка этого входа весьма интересна», — заявил Гаяз Самигулов.

Несколько лет назад руководство камерного театра заказало научное исследование подземных помещений, рассказал Илья Коломейский. Специалисты обнаружили под зданием два больших лаза и огромную комнату.

Фото: Илья Коломейский / vk.com

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