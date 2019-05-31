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29.05.2019 г. | 09:38
В Челябинске начинается масштабная реконструкция железнодорожного вокзала
31.05.2019 г. 16:10
На ж/д вокзале в Челябинске откроют кассы с электронной очередью.
Работа по обновлению помещений начнется в июне. В первой декаде кассовый зал, расположенный в западной части первого этажа, закроют. Оформлять проездные документы будут в восточной части этого же этажа. Там же разместят справочно-информационное бюро и кабинет дежурного помощника начальника вокзала.
На вокзале модернизируют инженерные сети и оборудование. В проекте предусмотрена оптимизация пути пассажиров от входа в здание до мест получения необходимых услуг. Все работы планируется завершить в 2020 году.
Первый этаж условно поделят на две части: в западной будет находиться кассовый зал, в восточной – медпункт, санитарные и душевые комнаты, а также камеры хранения, которые перенесут с нулевого этажа.
На смену застекленным кассам, которые сегодня занимают значительную часть помещения, придут кассы открытого типа с электронной очередью. «В результате на первом этаже станет просторнее, повысится естественная освещенность помещений. Количество сидений для ожидания в кассовой зоне увеличится до 120», — заверили в пресс-службе ЮУЖД.
Станет более комфортным пребывание на вокзале маломобильных пассажиров, для которых на первом этаже будет обустроена комната для ожидания.
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