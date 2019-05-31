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29.05.2019 г. | 09:38
В Челябинской области упразднят агентство инвестиционного развития
31.05.2019 г. 15:29
АИР перестанет работать как самостоятельная структура и войдет в состав «Территории бизнеса».
Изменения вступят в силу с 1 июня. С этого дня агентство, которое создавалось как автономная некоммерческая организация, войдет в структуру Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория бизнеса». Руководителем будет начальник управления инвестиционного развития регионального минэконома Анна Комарова.
В конце апреля 2019 года был уволен руководитель агентства Алексей Бобов. Поводом стал скандал со строительством кремниевого завода в Златоусте. Ранее власти области заявили, что предприятия в городе не будет, но на одном из совещаний в минэкономе вновь стали обсуждать возможность появления завода, против которого протестовали жители. Информация попала в СМИ. Алексей Текслер был очень недоволен тем, что вновь обсуждали уже, казалось бы, закрытый вопрос. После этого Алексея Бобова уволили, а министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову объявили выговор.
Фото с сайта pixabay.com
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