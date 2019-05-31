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29.05.2019 г. | 09:38
Студенты высказали желание участвовать в подготовке Челябинска к саммиту ШОС
31.05.2019 г. 15:17
Алексей Текслер встретился с представителями студенческих отрядов.
Глава Челябинской области принял участие в торжественном параде в честь открытия третьего трудового семестра областного студотряда им. Петра Сумина. Алексей Текслер поздравил студентов с этим событием и пообщался с ними. В частности, — о возможном участии в подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Алексей Текслер пообещал решить вопрос участия студентов в отделочных работах нового терминала аэропорта. Глава региона также поговорил учащимися медицинского университета.
«Со студентами медуниверситета общался и говорю: «Ребят, вы куда планируете после завершения университета? Потому что вы знаете, что есть у нас определенные сложности, проблемы с молодыми врачами, да и вообще в прошлом году только 17% студентов, которые закончили медуниверситет, пошли работать по профессии». Сказал о том, что сейчас будем разрабатывать специальную программу для молодых врачей и попросил их все-таки выбрать профессию, потому что для области это крайне важно. Так что я в практическом плане с ребятами пообщался, ребята пообещали, что они так и сделают», — рассказал Алексей Текслер.
В торжественном параде приняли участие более тысячи человек, рассказала комиссар Челябинского областного студенческого отряда Гузель Юмагужина. По традиции командиры вузовских штабов сдали рапорт о готовности и получили путевки в летний трудовой семестр. Некоторые приступили к работе еще весной — для этого пришлось заранее сдать экзамены. Студенты трудятся в нескольких направлениях.
«У нас есть строительные отряды, которые поедут на всероссийские студенческие стройки. В этом году это «Мирный атом» в городе Озерске в нашей области, это «Мирный атом», второй уже, в Ленинградской области, и третье — на севере — в республике Саха. Помимо этого у нас есть еще много направлений. Есть проводники, есть вожатые, есть сервисные отряды, есть медицинские отряды», — сообщила Гузель Юмагужина.
Анастасии Шикиной о студотрядах рассказала подруга, и сейчас они вместе трудятся в лагере. В этому году девушка поедет на работу во второй раз. Она рассказала о том, что привлекает молодежь в студенческих отрядах.
«Незабываемые люди, непередаваемые ощущения, мероприятия, которые мы проходим. И это большая возможность найти друзей не только в Челябинской области или в Челябинске, но и по всей России», — отметила девушка.
Сегодня в рядах студотрядов более трех тысяч бойцов. Уже на следующей неделе большинство из них отправятся на работу.
Фото с сайта gubernator74.ru
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