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29.05.2019 г. | 09:38
Руслан Гаттаров ушел в отставку с поста вице-губернатора Челябинской области
31.05.2019 г. 14:11
Алексей Текслер принял отставку Руслана Гаттарова.
В последние несколько недель, после ухода Бориса Дубровского с должности губернатора Челябинской области, Руслан Гаттаров, как и другие заместители главы региона, работал в статусе и. о.
Последним его рабочим днем в правительстве региона станет 3 июня. Руслан Гаттаров сообщил, что попросил руководителя области Алексея Текслера принять его отставку, что и было сделано.
«Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание. Я очень рад, что в течение этих пяти лет смог быть полезным родной области. Мы выкладывались по максимуму, были и успехи, и неудачи. Но не ошибается только тот, кто не работает. Признателен команде, предпринимателям, общественниками, экспертам, с которыми мы работали плечом к плечу», — сказал Руслан Гаттаров.
Алексей Текслер пожелал ему успехов на новом поприще в будущем. Гаттаров не стал озвучивать свои планы по трудоустройству. Сказал лишь, что в ближайшее время хочет побыть с семьей.
Руслан Гаттаров был заместителем губернатора Челябинской области с февраля 2014 года. В правительстве региона он курировал экономический блок.
Фото с сайта gubernator74.ru
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