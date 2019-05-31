ГИБДД в Челябинске выявила 37 маршруток с неисправными тормозами и рулевым управлением

Фото с сайта 74.мвд.рф

В прокуратуре Челябинской области обсудили борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками.

На совещании в надзорном ведомстве озвучили результаты рейдов, которые проходили в течение мая 2019 года. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры выявили более 250 маршрутных такси, которые работают незаконно. «37 из которых эксплуатировались с неисправностями тормозной системы и рулевого управления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На перевозчиков составили протоколы, водителей, которые ездили на сломанных машинах, оштрафовали, а сами автомобили задержали и поместили на специализированную стоянку.

От водителей-нелегалов потребовали прекратить перевозить пассажиров. Однако не все исполнили это предписание. Восемь водителей продолжили работать на маршрутах, за что им теперь грозит административный арест.

Фото с сайта 74.мвд.рф



Все новости за 31.05.2019 г.»