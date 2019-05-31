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29.05.2019 г. | 09:38
ГИБДД в Челябинске выявила 37 маршруток с неисправными тормозами и рулевым управлением
31.05.2019 г. 13:22
В прокуратуре Челябинской области обсудили борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками.
На совещании в надзорном ведомстве озвучили результаты рейдов, которые проходили в течение мая 2019 года. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры выявили более 250 маршрутных такси, которые работают незаконно. «37 из которых эксплуатировались с неисправностями тормозной системы и рулевого управления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
На перевозчиков составили протоколы, водителей, которые ездили на сломанных машинах, оштрафовали, а сами автомобили задержали и поместили на специализированную стоянку.
От водителей-нелегалов потребовали прекратить перевозить пассажиров. Однако не все исполнили это предписание. Восемь водителей продолжили работать на маршрутах, за что им теперь грозит административный арест.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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