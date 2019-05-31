URA.RU: Евгений Тефтелев в Магнитогорске устроится в благотворительный фонд и будет готовить выборы

Фото с сайта gubernator74.ru

Источник URA.RU назвал новое место работы Евгения Тефтелева.

По данным издания, экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора назначат в руководство фонда «Металлург», председателем попечительского совета которого является глава ММК Виктор Рашников.

«Тефтелев окончательно вернулся в Магнитогорск. Формально он будет работать в благотворительном фонде. По факту — готовить муниципальные выборы 2020 года», — сообщил URA.RU источник.

Евгений Тефтелев покинул правительство Челябинской области месяц назад. Руководитель региона Алексей Текслер в Instagram объявил об уходе своего заместителя, написав, что «для решения новых задач нужны новые люди». Вице-губернатором Евгения Тефтелева назначил бывший глава области Борис Дубровский в ноябре 2018 года.

Фото с сайта gubernator74.ru



Все новости за 31.05.2019 г.»