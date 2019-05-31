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29.05.2019 г. | 09:38
URA.RU: Евгений Тефтелев в Магнитогорске устроится в благотворительный фонд и будет готовить выборы
31.05.2019 г. 13:16
Источник URA.RU назвал новое место работы Евгения Тефтелева.
По данным издания, экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора назначат в руководство фонда «Металлург», председателем попечительского совета которого является глава ММК Виктор Рашников.
«Тефтелев окончательно вернулся в Магнитогорск. Формально он будет работать в благотворительном фонде. По факту — готовить муниципальные выборы 2020 года», — сообщил URA.RU источник.
Евгений Тефтелев покинул правительство Челябинской области месяц назад. Руководитель региона Алексей Текслер в Instagram объявил об уходе своего заместителя, написав, что «для решения новых задач нужны новые люди». Вице-губернатором Евгения Тефтелева назначил бывший глава области Борис Дубровский в ноябре 2018 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
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