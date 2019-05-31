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29.05.2019 г. | 09:38
В Челябинске продолжат строить конгресс-холл, о котором мечтал Дубровский
31.05.2019 г. 13:04
На совещании о судьбе общественно-делового центра на реке Миасс приняли решение его достроить.
Решение, принятое на совещании, озвучил директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. «На ближайшем заседании наблюдательного совета — дата пока не определена — предполагается обновить его состав и избрать председателя. Уже обновленный совет вплотную займется вопросами возможного перепроектирования объекта с целью удешевления, равно как и всеми другими», — цитирует Передерия URA.RU.
Конгресс-холл на реке Миасс, для которого специально насыпали искусственный остров, должен был стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года. Когда строительство двух соединенных переходным мостом небоскребов началось, выяснилось, что стоимость проекта увеличилась с 9 млрд рублей до 18 млрд рублей. При этом вложиться в него не пожелал ни один частный инвестор, и все расходы должен был нести областной бюджет.
После отставки губернатора Бориса Дубровского возникли сомнения в целесообразности гигантской стройки, которую в любом случае не успели бы завершить до саммитов. 15 мая закончились работы по нулевому циклу, вариантов удешевления проекта к этому времени так и не появилось, напоминает издание.
Несмотря на то, что общественно-деловой центр продолжат строить, к саммитам все равно не успеют. Основной площадкой мероприятий станет конгресс-холл «Таганай» на улице Труда.
Корреспондент «Челябинского эха» пытался получить у Виталия Передерия более развернутый комментарий по телефону. Узнав, о чем хочет спросить журналист, директор партнерства сказал, что не хочет комментировать.
Фото с сайта gubernator74.ru
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