- 65.0583р. + 0.1499
- 72.4229р. + 0.0111
-
29.05.2019 г. | 09:38
ОНФ просит прокуратуру проверить строительство летнего кафе у часового завода
31.05.2019 г. 12:30
Общественники сообщили, что у исторического здания на улице Коммуны начали строить летнее кафе.
Активисты просят прокуратуру Челябинска дать оценку правовым действиям бизнесменов, которые проводят работы у дома №48 по улице Коммуны. В частности, проверить, законно ли собственники ресторана разместили там металлические конструкции и бетонные опоры. Причем сделали это на газоне.
После претензий жителей предприниматели заявили, что имеют право разместить в этом месте летнее кафе, сообщили в Общероссийском народном фронте. Однако, по словам эксперта регионального отделения Антона Неверова, документов не показали. Общественники отметили, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения и строительство кафе меняет его облик.
«Мы считаем, что вообще недопустимо возведение таких пристроев, тем более на газоне к памятнику архитектуры в центре города. Это и портит облик здания, и законом это запрещено. В свою очередь мы направили в прокуратуру обращение, чтобы разобрались с данным инцидентом и рассудили, так сказать, правомерны ли действия собственника данного заведения и его кафе», — прокомментировал «Челябинскому эху» Антон Неверов.
В ОНФ требуют демонтировать возводимое сооружение, а газон привести в первоначальное состояние.
Фото: отделение ОНФ в Челябинской области
- 30.05.2019 г. Объемы ввода жилья в Челябинской области увеличат в полтора раза
- 28.05.2019 г. На Шершнях обнаружили десятки сетей для незаконной ловли рыбы
- 21.05.2019 г. ОНФ заявил, что ремонт фасадов в центре Челябинска проводят с риском для жизни рабочих
- 08.05.2019 г. В центре Челябинска на месте заброшенной больницы построят детский сад
- 26.04.2019 г. В микрорайоне «Ньютон» построят торговый комплекс