ОНФ просит прокуратуру проверить строительство летнего кафе у часового завода

Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

Общественники сообщили, что у исторического здания на улице Коммуны начали строить летнее кафе.

Активисты просят прокуратуру Челябинска дать оценку правовым действиям бизнесменов, которые проводят работы у дома №48 по улице Коммуны. В частности, проверить, законно ли собственники ресторана разместили там металлические конструкции и бетонные опоры. Причем сделали это на газоне.

После претензий жителей предприниматели заявили, что имеют право разместить в этом месте летнее кафе, сообщили в Общероссийском народном фронте. Однако, по словам эксперта регионального отделения Антона Неверова, документов не показали. Общественники отметили, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения и строительство кафе меняет его облик.

«Мы считаем, что вообще недопустимо возведение таких пристроев, тем более на газоне к памятнику архитектуры в центре города. Это и портит облик здания, и законом это запрещено. В свою очередь мы направили в прокуратуру обращение, чтобы разобрались с данным инцидентом и рассудили, так сказать, правомерны ли действия собственника данного заведения и его кафе», — прокомментировал «Челябинскому эху» Антон Неверов.

В ОНФ требуют демонтировать возводимое сооружение, а газон привести в первоначальное состояние.

Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

Все новости за 31.05.2019 г.»