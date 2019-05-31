Эксперты прокомментировали заявления Алексея Текслера о здравоохранении и соцзащите

Фото с сайта zs74.ru

Челябинские эксперты в сфере здравоохранения и соцзащиты прокомментировали доклад Алексея Текслера, который он озвучил в Заксобрании области.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер начал свой доклад с темы здравоохранения. Глава региона пообещал, что в регионе больше не будет случаев непродуманной оптимизации медучреждений. Также, по словам Алексея Текслера, необходимо обеспечить жесткую дисциплину строительства новых объектов. К 2024 году в регионе появится сто фельдшерско-акушерских пунктов. В Челябинске в 2019 году завершат реконструкцию лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера, начнет работу новая поликлиника в Металлургическом районе.

Кроме того, Алексей Текслер заявил о необходимости обеспечения молодых врачей жильем, проблеме дефицита кадров и фактах простоя дорогостоящего оборудования.

«Мало построить стены и поставить оборудование. Медицина – это прежде всего люди. Сегодня в регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области всего – 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей. Дети, как и все жители Челябинской области, должны быть обеспечены доступом к современной медицине. Для чего в том числе будем развивать дистанционную медицину с использованием новейших телекоммуникаций. Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей. Не должно быть ни одного факта простоя дорогостоящего оборудования из-за отсутствия специалистов», — резюмировал Алексей Текслер.

Руководитель федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин подчеркнул актуальность проблемы дефицита кадров. По его словам, без социальной поддержки сложно привлечь на работу в учреждения здравоохранения Челябинской области молодых специалистов.

«Понравилось, что он видит эту проблему, озвучил ее, сказал, что будут приниматься региональные программы по социальной поддержке врачей, будут решаться вопросы с жильем для медиков. Я считаю, что это правильно, потому что без этого привлечь молодежь, удерживать специалистов в здравоохранении довольно сложно. Без этого не решить проблему дефицита кадров, а без кадров и оборудования стены больниц никому не помогут», — отметил Олег Лукин.

Главный онколог Челябинской области, академик РАН Андрей Важенин согласился со словами Алексея Текслера о недопустимости простоя дорогостоящего оборудования из-за отсутствия специалистов.

«Безусловно, должна синхронизироваться система подготовки специалистов и покупки оборудования. Этого, к сожалению, у нас пока нет. При покупке дорогостоящего оборудования руководители территорий или органов здравоохранения должны думать о том, чтобы к моменту его поступления обученный специалист уже был на месте. Специалист не может ждать пять лет появления умного железа. Он уйдет туда, где сможет применить свои знания. Вот этот вопрос синхронизации принципиально важен», — прокомментировал Андрей Важенин.

В докладе Алексей Текслер также затронул проблемы людей с ограниченными возможностями. По его словам, необходимо обратить внимание на решение вопросов занятости инвалидов.

«Особый подход необходим к людям с ограниченными возможностями. Считаю необходимым стимулировать занятость таких людей, их социальную и производственную интеграцию. Тем более что уровень развития технологий позволяет такие задачи решать. Мы обязаны помочь им обеспечить себе достойный, независимый образ жизни», — считает Алексей Текслер.

По словам председателя челябинской областной организации Всероссийского общества слепых Татьяны Савицкой, в регионе зарегистрировано около 1,4 тыс. инвалидов по зрению трудоспособного возраста. Среди них 141 человек не может найти работу. Более ста инвалидов по зрению трудятся на предприятиях общества. Однако, по словам Татьяны Савицкой, сейчас работа таких производств экономически невыгодна.

«Инвалиды по зрению работают на специализированных предприятиях, которых у нас в регионе четыре. Они находятся в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Все предприятия сохранены, но, к сожалению, проходит сокращение численности, потому что это экономически невыгодно. Там работают инвалиды I и II группы, у которых сокращенный рабочий день и увеличенная продолжительность отпуска, а самое главное — что производить и куда сбывать. У нас сохранилась внутриобластная кооперация с крупными предприятиями. Надо сделать так, чтобы все было выгодно и этим предприятиям, и нашим, чтобы предприятия крупного бизнеса были заинтересованы в сотрудничестве с нами», — заявила Татьяна Савицкая.

Алексей Текслер выступил с докладом в Законодательном собрании в четверг, 30 мая. В своем обращении он также упомянул вопросы, связанные с экологией, образованием, состоянием дорог и уровнем жизни. В частности, Алексей Текслер сообщил о предстоящем снижении объемов выбросов в Челябинске на 38%.

Фото с сайта zs74.ru

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