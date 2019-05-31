Грузовик с продуктами на трассе Челябинск — Троицк влетел в легковушку. Есть погибший

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

На территории Троицкого района произошло смертельное ДТП.

Авария случилась утром в пятницу, 31 мая, на 107-м километре дороги Челябинск — Троицк. По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика IVECO отвлекся от управления и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Lada.

За рулем легковушки был 41-летний мужчина. В результате аварии он скончался до прибытия скорой помощи. На заднем сидении отечественной машины с правой стороны находился 15-летний подросток, который был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира с травмами увезли в больницу. Погибший и пострадавший — жители Троицкого района, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.

Автомобиль IVECO перевозил продукты из Челябинска в Троицк.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174



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