Блогер Илья Варламов прочитает в Челябинске лекцию на тему городского благоустройства

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске состоится лекция урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца.

Мероприятие пройдет в понедельник, 3 июня, в Центре креативных индустрий SVOBODA2. Лекция начнется в 19:00. Илья Варламов и Максим Кац расскажут, как правильно проектировать и формировать общественное пространство, каким должен быть современный город.

Кроме того, на лекции будут обсуждать связь урбанистики с политикой и способы решения проблем благоустройства, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Сложно решать эти проблемы, не будучи во власти, поэтому будет небольшая часть посвящена в том числе и муниципальным выборам. Как правильно управлять, что делать активным горожанам, которые устали от того безобразия, которое творится в городе», — отметил Ярослав Щербаков.

На лекцию пригласили мэра Челябинска Владимира Елистратова, главу региона Алексея Текслера и депутатов. Вход на мероприятие бесплатный.

Фото с сайта cheladmin.ru

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