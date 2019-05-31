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29.05.2019 г. | 09:38
Блогер Илья Варламов прочитает в Челябинске лекцию на тему городского благоустройства
31.05.2019 г. 10:24
В Челябинске состоится лекция урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца.
Мероприятие пройдет в понедельник, 3 июня, в Центре креативных индустрий SVOBODA2. Лекция начнется в 19:00. Илья Варламов и Максим Кац расскажут, как правильно проектировать и формировать общественное пространство, каким должен быть современный город.
Кроме того, на лекции будут обсуждать связь урбанистики с политикой и способы решения проблем благоустройства, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.
«Сложно решать эти проблемы, не будучи во власти, поэтому будет небольшая часть посвящена в том числе и муниципальным выборам. Как правильно управлять, что делать активным горожанам, которые устали от того безобразия, которое творится в городе», — отметил Ярослав Щербаков.
На лекцию пригласили мэра Челябинска Владимира Елистратова, главу региона Алексея Текслера и депутатов. Вход на мероприятие бесплатный.
Фото с сайта cheladmin.ru
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