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Разворот
Разбор полетов
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29.05.2019 г. | 09:38
Противоречивое состояние экономики, выборы, защита вкладчиков, дело о клевете, новые законопроекты
31.05.2019 г. 10:02
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» в пятницу, 31 мая, — депутат Госдумы, председатель ЧРО «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
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