Противоречивое состояние экономики, выборы, защита вкладчиков, дело о клевете, новые законопроекты

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» в пятницу, 31 мая, — депутат Госдумы, председатель ЧРО «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

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