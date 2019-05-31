В Челябинске тротуар засыпало кирпичами с фасада многоэтажки

Фото: Марсель Хазиев / vk.com

У 16-этажки на улице Энтузиастов в Челябинске обрушилась облицовка.

ЧП произошло возле дома №11в вечером в четверг, 30 мая. Здание было построено в 2011 году.

Кирпичи рассыпались по тротуару, а также оказались на входных группах магазинов. Никто не пострадал. На место выезжали сотрудники МЧС. Они сообщили, что по стене здания пошла трещина. Площадь разрушения облицовки составила порядка пяти квадратных метров.

Опасную территорию рядом с местом обрушения огородили лентой. Сейчас решается вопрос по ремонту фасада, сообщил глава челябинской общественной инспекции Марсель Хазиев. «Трещины есть и в других местах. У жильцов есть вопросы к застройщику. Будем разбираться», – сказал он.

На участок обрушения приезжали также глава Центрального района Виктор Ереклинцев и представители регионального минстроя.

Фото: Марсель Хазиев / vk.com

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