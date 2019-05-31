Возле кардиоцентра на северо-западе планируют оборудовать вертолетную площадку

Фото с сайта gubernator74.ru

Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии назвал два возможных места для вертолетной площадки.

О необходимости ее открытия Олег Лукин заявил, комментируя возрождение санитарной авиации в регионе. Экстренных пациентов из области начали доставлять в больницы Челябинска и Магнитогорска на вертолетах.

Двух пациентов привезли в федеральный кардиоцентр. Одного — с острой блокадой сердца, другого, ребенка, — с пороком сердца, который требовал хирургического вмешательства. Вертолет приземлялся в аэропорту, затем больных доставляли на реанимобиле, рассказал Олег Лукин. Центр также принимает пациентов по линии санавиации из Кургана и Оренбурга. По словам главного врача, рядом с медицинским учреждением вертолетной площадки нет, сейчас прорабатывается вопрос о ее открытии.

«Мы сейчас теоретически выясняем место, потому что здесь недалеко от нашего федерального центра будут строиться в том числе под ШОС поселки для размещения, и, может быть, в рамках этой программы можно сделать. Там требования по вертолетной площадке несложные. Или еще один вариант — рядом находится арена «Трактор», где есть большая заасфальтированная площадка перед дворцом спорта. Рассмотрим и обсудим вопрос, может быть, в рамках этой площадки можно выкроить 50 на 60 метров, и в случае необходимости использовать ее как вертолетную», — сообщил Олег Лукин.

Олег Лукин отметил, что предстоит разобраться с техническими требованиями и провести согласования. В этом вопросе необходимы коллегиальные обсуждения, в том числе с участием собственников земельных участков, добавил главный врач. По его словам, первые шаги будут сделаны в ближайшее время.

Фото с сайта gubernator74.ru



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