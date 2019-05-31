В Челябинске выберут самые красивые клумбы

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске в субботу, 1 июня, стартует городской конкурс цветочных клумб.

Организаторы конкурса ждут заявок от жителей и предприятий до 28 июня. Работы будут оценивать в августе по качеству и ассортименту рассады, использованию материалов, техническому исполнению, общему восприятию и оригинальности идеи.

В конкурсе могут участвовать только клумбы размером не менее 20 квадратных метров. Кроме того, композиция должна располагаться на месте, которое раньше не использовалось для цветочного оформления. Участникам необходимо представить дендроплан, пояснительную записку, макет и эскиз, а также фотографии участка до реализации проекта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Победителей выберут в восьми номинациях. Организаторы будут осматривать клумбы рядом с больницами, школами и вузами, торговыми комплексами, предприятиями, учреждениями культуры и спорта и во дворах. Итоги конкурса подведут в августе на городской выставке цветов и плодов. Участники получат медали и дипломы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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