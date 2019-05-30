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В Челябинске суд отказался признать ущерб здоровью людей от пожара на свалке
30.05.2019 г. 16:27
Фото с сайта pixabay.com
Советский райсуд рассмотрел жалобу местных жителей на компанию «Горэкоцентр».
Поводом стало обширное возгорание на челябинской свалке. Оно произошло летом 2017 года — когда полигон еще работал. Тогда местные жители жаловались на затрудненное дыхание, кашель и головную боль.
Иск шестеро заявителей подали к компании «Горэкоцентр». Каждый из них требовал по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального и физического вреда. В четверг, 30 мая, Советский райсуд признал, что вредное воздействие от пожара на свалке не доказано, и отклонил требования истцов.
Челябинский полигон отходов закрыли в сентябре 2018 года. В конце мая стартовал процесс поэтапной рекультивации. Она завершится к 2024 году.
Фото с сайта pixabay.com
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