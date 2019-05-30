В Златоусте готовят митинг за отставку главы Вячеслава Жилина

Фото с сайта Znak.com

Активисты в Златоусте подали в мэрию уведомление о проведении митинга с участием 350 человек.

Акцию протеста планируют провести 8 июня. На ней жители собираются требовать газификации поселка Закаменский и отставки Вячеслава Жилина с поста мэра, сообщил организатор митинга Сергей Костромин.

«В этом поселке проживает 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, которому до сих пор не дали газ. Он уже собрался писать письмо Путину. Говорит: «Ну, сколько можно? Пять лет в окопах замерзал, а теперь в своем доме замерзаю». Тем более что газопровод еще два года назад был сдан. Люди сломали печки. У всех газовые приборы отопления стоят в домах, но газ не пущен», — сказал Сергей Костромин.

Газопровод в поселке Знаменском построен с нарушениями, поэтому его и не вводят, пояснил Znak.com глава Златоуста Вячеслав Жилин.

«Газопровод построен с отклонениями от проектно-сметной и нормативной документации, поэтому проводится технический аудит. Его итоги будут предоставлены в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. При отсутствии замечаний дома будут подключены к газу. С жителями находимся на постоянной связи. А митинг — это политический инструмент Сергея Костромина и группы коммунальщиков, чтобы раскачать ситуацию, которая и так обострена в последнее время», — сказал Вячеслав Жилин.

Сергей Костромин сообщил корреспонденту «Челябинского эха», что на митинг заявлено 350 человек. Ответ от администрации по согласованию акции протеста организаторы рассчитывают получить в ближайшие два дня.

Фото с сайта Znak.com



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