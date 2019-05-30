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В центре Челябинска до конца года закроют проезд в районе стройки гостиницы к саммиту ШОС
30.05.2019 г. 16:17
Фото с сайта www.vladtime.ru
На улице в центре Челябинска перекроют движение до декабря.
Проезд закроют в пятницу, 31 мая. Недоступным для машин будет участок дороги от здания администрации Центрального района на Коммуны, 89 до Дома быта на Васенко, 96. Причина — строительство гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой. Планируется, что там разместят делегатов саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Движение будет перекрыто до 31 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Фото с сайта www.vladtime.ru
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