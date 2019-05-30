Алексей Текслер пообещал снизить объем выбросов в Челябинске на 38%

Фото с сайта gubernator74.ru

Руководитель региона в своем выступлении в Заксобрании затронул вопросы экологии и комфортной среды.



Чистую и комфортную среду Алексей Текслер назвал одним из приоритетов своей работы и развития Южного Урала на ближайшие годы. Благодаря закону о квотировании выбросов, по которому скоро начнутся парламентские слушания, удастся добиться существенного снижения уровня загрязнения воздуха в крупнейших городах региона — Челябинске и Магнитогорске, уверен Алексей Текслер.



«В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%. Что касается новых производств, они будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. С предстоящим принятием федерального закона о квотировании выбросов эти требования станут предельно конкретными. ПДК должна будет соблюдаться в любой точке, где живут люди. Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут», — сказал Алексей Текслер.



В числе других мер по улучшению экологической обстановки Алексей Текслер назвал строительство Долгобродского канала, рекультивацию Коркинского разреза, очистку русла реки Миасс в Челябинске.



Глава области пообещал решить проблему в сфере обращения с отходами. Вслед за челябинской свалкой закроют и рекультивируют такие объекты в черте Магнитогорска, Златоуста, Троицка и ряда других городов Южного Урала. Тариф на вывоз мусора повышаться не будет. «Предупреждаю, кто попытается «играть на рост тарифа», мы, защищая интересы жителей, будем пресекать подобные попытки», — подчеркнул он. Это подтвердила и руководитель челябинского УФАС Анна Козлова.



«Надо отметить, что тарифы на вывоз мусора в Челябинской области остаются адекватными и существенно ниже, чем в других регионах Урала. Попытки увеличить тариф будут пресечены антимонопольным органом. Сейчас идет волна судебных разбирательств УФАС с компанией «ЦКС». Регоператор готов организовать торги по выбору перевозчиков по челябинскому кластеру, и в результате мы, я думаю, справимся со сдерживанием мусорного тарифа», — прокомментировала Анна Козлова.



Также Алексей Текслер предложил принять региональный закон о раздельном сборе мусора и анонсировал запуск мусоросортировочных комплексов в Карабаше, Снежинске и Сатке до конца года. Инициативу руководителя региона внедрять сортировку отходов поддержала челябинский блогер Соня Гудим. Она заявила «Челябинскому эху», что готова активно включиться в работу с молодежью в этом направлении.



«Я бы с удовольствием пообщалась со студентами и школьниками о пользе сортировки мусора, предложила бы купить всем нам термосы и не выбрасывать стаканчики. О том, что это наш мир и что мы сами формируем наше будущее, что это зависит только от нас», — прокомментировала Соня Гудим.



Глава региона подчеркнул, что среда должна быть не только чистой, но и комфортной. По его словам, свою программу благоустройства должен иметь каждый населенный пункт, где живет свыше 1 тыс. человек.



«Во всех муниципалитетах, где живет более тысячи человек, должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства. Причем они будут сформированы непосредственно с участием жителей. Там, где мы живем, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом – сделано озеленение. Круглый год – обеспечена уборка и поддержание порядка. Простая, понятная всем задача. Но она не решается годами», — сказал Алексей Текслер.



Алексей Текслер поручил привести в порядок подъезды к школам и больницам до 1 сентября 2020 года. Проблемы с благоустройством следует решать не только в территориях, но и в областном центре. Так считает лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Он подчеркнул, что готов консультировать органы власти по вопросам создания комфортной городской среды.



«Люди у нас не гуляют по городу, в выходные центр города стоит пустой, заведения пустые, потому что гулять негде. Поэтому нам нужна программа по реконструкции городской среды, чтобы люди чувствовали себя хорошо, гуляя по улицам. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся с главой региона и у нас появится какой-то диалог, потому что мы готовы оказать консультационную поддержку в области развития городской среды, благоустройства общественных пространств и дорожной безопасности», — прокомментировал Лев Владов.



Федеральный проект «Комфортная среда» на Южном Урале реализуют с 2017 года. За это время в регионе благоустроили в общей сложности более 240 парков и скверов и почти 1,5 тыс. дворов. До 2024 года в Челябинской области предстоит обновить почти 800 общественных пространств.

Фото с сайта gubernator74.ru

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