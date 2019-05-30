Объемы ввода жилья в Челябинской области увеличат в полтора раза

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер обозначил задачу по росту объемов строительства жилья к 2024 году.

Такое поручение Алексей Текслер озвучил в четверг, 30 мая, во время выступления с обращением к депутатам Законодательного собрания. По его словам, к 2024 году объемы строительства увеличатся в полтора раза. Также будет продолжена работа по расселению жителей аварийных домов. За пять лет в новые квартиры переедут минимум три с половиной тысячи семей, подчеркнул Алексей Текслер.

«Мы включились в федеральный проект «Жилье», чтобы увеличить объемы строительства в полтора раза, то есть строить к 2024 году более 2 млн квадратных метров жилья. При этом необходимо соблюдать жесткое условие: одновременно с комплексной застройкой микрорайонов возводить социальные объекты – прежде всего школы и детские сады. Сейчас это происходит вдогонку, поэтому вместо радужных рекламных картинок люди получают суровую правду будней», — резюмировал Алексей Текслер.

По мнению вице-спикера Заксобрания области Константина Захарова, из-за отсутствия выбора на рынке жилья и низкой покупательной способности людей происходит отток населения из региона. Увеличение объема строительства домов позволит решить эту проблему, считает он.

«Безусловно, надо заниматься жилищным строительством. Алексей Текслер понимает, что у нас в регионе очень низкая покупательная способность, темпы строительства жилья за последние годы резко упали. В этом есть одна из причин того, что жилье для активной части населения становится недоступным. Это влечет за собой и отток наиболее активного населения из Челябинской области. Цифры удручающие, они никого не устраивают. Алексей Текслер хочет этот тренд переломить, чтобы жилье было доступнее», — заявил Константин Захаров.

Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов напомнил, что в 2014 году в регионе ввели в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья. После этого на строительном рынке области началась стагнация. Региону необходимо современное комфортное жилье, которое является одним из элементов качества жизни населения, уверен Сергей Зырянов.

«Качество жизни влияет на отток населения, а одним из элементов этого качества жизни является современное комфортное и удобное жилье. К сожалению, уже пятый год реальные доходы населения не растут, поэтому рынок жилья в Челябинской области стагнирует. Я посмотрел цифру: по итогам 2014 года было введено более 2 млн квадратных метров жилья. Сейчас Алексей Текслер ставит задачу ориентироваться на эту цифру и добиться ее выполнения», — рассказал Сергей Зырянов.

Также Алексей Текслер в выступлении заявил о продолжении работы по расселению аварийного жилого фонда. «У нас в области такого жилья свыше 350 тыс. квадратных метров», — добавил он. Объем средств на расселение жителей аварийных домов в следующем году увеличат более чем на треть. В этом году на эти цели из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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