Челябинск вошел в число городов, жители которых наиболее негативно относятся к Москве

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг городов по степени нелюбви к столице.

Исследователи спрашивали у жителей 12 российских мегаполисов, как они относятся к Москве и москвичам, за что любят или не любят и хотели бы переехать в столицу.

Больше всего негатива высказали респонденты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. На четвертом месте по степени нелюбви к Москве оказались опрошенные из Воронежа.

Челябинцы по уровню негатива в отношении столицы и ее жителей заняли пятое место.

Москву и ее население респонденты не любят за то, что там больше денег. Также они считают, что жители столицы высокомерные, ленивые, плохо относятся к людям из других регионов.

Все новости за 30.05.2019 г.»