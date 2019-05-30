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29.05.2019 г. | 09:38
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Челябинск вошел в число городов, жители которых наиболее негативно относятся к Москве
30.05.2019 г. 14:58
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг городов по степени нелюбви к столице.
Исследователи спрашивали у жителей 12 российских мегаполисов, как они относятся к Москве и москвичам, за что любят или не любят и хотели бы переехать в столицу.
Больше всего негатива высказали респонденты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. На четвертом месте по степени нелюбви к Москве оказались опрошенные из Воронежа.
Челябинцы по уровню негатива в отношении столицы и ее жителей заняли пятое место.
Москву и ее население респонденты не любят за то, что там больше денег. Также они считают, что жители столицы высокомерные, ленивые, плохо относятся к людям из других регионов.
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