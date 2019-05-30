В Челябинской области будут судить мужчину, который убил финалистку конкурса красоты из-за машины

Фото с сайта 74.мвд.рф

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за убийство девушки с целью хищения ее автомобиля.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, в июле 2018 года убившего 29-летнюю женщину, которая выставила на продажу свою машину. В вечернее время она приехала в сервис, чтобы показать автомобиль потенциальным покупателям. При встрече с одним из них девушка была убита. Мужчина во время осмотра машины ударил ее по голове кувалдой и ломом, а потом задушил тросом. Тело он вывез в лесопосадки на территории Кизильского района, а автомобиль похитил.

В рамках уголовного дела близкие подали гражданский иск на сумму свыше 3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.

В прошлом девушка была финалисткой конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. У погибшей остался маленький ребенок.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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