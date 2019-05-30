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29.05.2019 г. | 09:38
Океанский круиз по цене однушки в центре: аналитики сопоставили стоимость VIP-туров с ценами на жилье в Челябинске
30.05.2019 г. 14:42
Портал N1.RU выяснил, куда можно отправиться отдыхать, продав квартиру в Челябинске.
Для сравнения аналитики взяли двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле и перелет туда-обратно бизнес-классом в летние месяцы. Например, цены на VIP-отдых в Дубае или Доминикане сопоставимы со стоимостью дачного участка в Челябинске: от 500 тыс. до 650 тыс. рублей. За 1 млн рублей — по цене однокомнатной квартиры на окраине города или студии поближе к центру — доступна путевка в Майами или на Мальдивы.
Самый роскошный вариант — двухнедельный круиз из Великобритании с заходом в портовые города Португалии, Испании, Франции и Италии. Его оценили в 2 млн рублей. За эти деньги можно себе позволить обычную однокомнатную квартиру в новостройке в центре Челябинска.
Фото с сайта pixabay.com
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