Океанский круиз по цене однушки в центре: аналитики сопоставили стоимость VIP-туров с ценами на жилье в Челябинске

Фото с сайта pixabay.com

Портал N1.RU выяснил, куда можно отправиться отдыхать, продав квартиру в Челябинске.

Для сравнения аналитики взяли двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле и перелет туда-обратно бизнес-классом в летние месяцы. Например, цены на VIP-отдых в Дубае или Доминикане сопоставимы со стоимостью дачного участка в Челябинске: от 500 тыс. до 650 тыс. рублей. За 1 млн рублей — по цене однокомнатной квартиры на окраине города или студии поближе к центру — доступна путевка в Майами или на Мальдивы.

Самый роскошный вариант — двухнедельный круиз из Великобритании с заходом в портовые города Португалии, Испании, Франции и Италии. Его оценили в 2 млн рублей. За эти деньги можно себе позволить обычную однокомнатную квартиру в новостройке в центре Челябинска.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 30.05.2019 г.»