В Челябинской области приступили к работе вертолеты санавиации

Фото с сайта gubernator74.ru

Два вертолета начали доставлять экстренных пациентов в больницы Челябинска и Магнитогорска.



Первый вылет санавиации состоялся две недели назад — 16 мая. Тогда пациента транспортировали в Челябинскую областную клиническую больницу. Возможности санитарной авиации в среду, 29 мая, оценил глава региона Алексей Текслер. В этот день из троицкой районной больницы в областную доставили женщину с переломом шейки бедра. Время в пути на вертолете «Ансат» с медицинским модулем составило 40 минут.



Санавиацию в регионе возродили в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Программа существует уже несколько лет, и Челябинской области в ней изначально не было, рассказал Алексей Текслер.



«Мы смогли добиться и доказать, что это необходимо. Мы попали в федеральную программу. Из федерального бюджета в течение ближайших лет на эти цели будет выделено больше 300 млн рублей. Будет определенное софинансирование из областного бюджета. Самое главное — у нас есть два вертолета, современных, оборудованных медицинским модулем. И эти вертолеты уже решают главную задачу – оперативно доставить в наши ведущие областные центры людей, которые нуждаются в экстренной помощи», — прокомментировал Алексей Текслер.



Вертолеты базируются в Магнитогорске и под Челябинском — на территории аэродрома «Калачево». В этих городах сконцентрированы медицинские учреждения третьего уровня, где оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь. Предварительная потребность региона в санавиации оценивается в пределах 350 вылетов в год. Ее рассчитали на основании методологии минздрава России.

По оснащению вертолеты не уступают реанимобилям. О видах помощи, которые можно оказать на борту, рассказал анестезиолог-реаниматолог центра медицины катастроф Челябинской области Сергей Суханов.



«Можем проводить искусственную вентиляцию легких в разных режимах, можем мониторировать витальные функции человеческого организма, имеется в виду насыщение крови кислородом, частота дыхания, пульс, ЭКГ. Дефибрилляция в случае необходимости может здесь проводиться. Это реанимационная палата на одного больного — крылатая, скажем так», — рассказал Сергей Суханов о возможностях оборудования в вертолете.

С начала действия программы вертолеты санавиации перевезли более десяти человек. Двух пациентов принял федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, сообщил его руководитель Олег Лукин. Он напомнил, что в регионе есть отдаленные территории на расстоянии свыше 350 километров, и в случаях, когда пациенту нужна экстренная помощь в специализированном центре, быстрая транспортировка может быть единственным шансом спасти человека. Это касается многих отраслей здравоохранения, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.



«Что касается сердечно-сосудистой хирургии, это в первую очередь в некоторых вариантах острые состояния, связанные где-то, может быть, с инфарктами, инсультами, разрывами аневризм аорты, брюшного, грудного отдела аорты. Когда речь о буквально даже не часах, а минутах, когда можно помочь, здесь, конечно, работа санитарной авиации и доставки такого человека очень важна, то есть чем больше территория отдалена от специализированных центров, тем больше потребность именно в развитии санитарной авиации. И то, что сейчас это у нас регионе запущено, считаю это очень правильно и очень будет полезно в плане тех задач, которые стоят перед нашим здравоохранением», — отметил Олег Лукин.



Олег Лукин также отметил, что сейчас прорабатывается возможность открытия вертолетной площадки вблизи кардиоцентра. Развитие санавиации в регионе поддержала и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике и вопросам здравоохранения, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина. Она считает использование вертолетов актуальным, в частности, в экстренных случаях при родах.



«Буквально в этом месяце и в марте была с Общественной палатой Челябинской области в Аргаяшском и Октябрьском районах, где закрыли местные роддома в связи с реформой в 2017 году, и там будущие мамы должны теперь заблаговременно до предполагаемой даты родов приезжать в большинстве случаев в областной перинатальный центр в Челябинске. И такая ситуация в других муниципалитетах области. Сам процесс родов — непредсказуемый по срокам и течению, и 1,5-2,5 часа в дороге на автотранспорте могут быть критичными для мамы и малыша. Поэтому с расширением авиапарка и налаженным оперативным взаимодействием санавиация будет отличным решением в экстренных случаях, чтобы помочь сохранить здоровье, и иногда и жизнь мамы и ребенка», — высказала мнение Оксана Кирюшина.



Ожидается, что организация авиамедицинской эвакуации в регионе существенно повысит доступность медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной. В 2019 году на оказание экстренной помощи с использованием санавиации выделили более 70 млн рублей из федерального бюджета и 23 млн – из регионального.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 30.05.2019 г.»