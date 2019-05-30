Треть сотрудников челябинских компаний негативно относятся к коллегам-гомосексуалистам

Фото с сайта pixabay.com

Портал Зарплата.ру выяснил отношение челябинцев к коллегам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Около четверти респондентов признались, что вместе с ними работают представители сексуальных меньшинств. Затруднились с ответом более 60% — их коллеги свою личную жизнь не афишируют.

В целом большая часть опрошенных нормально относится к коллегам-гомосексуалам. 13% признались, что даже готовы оказывать им психологическую поддержку. Каждый пятый участник исследования заявил, что постарается ограничить свое общение с человеком, если узнает о его нетрадиционной сексуальной ориентации. А 9% намерены вовсе прекратить общение в таком случае.

Также у респондентов спрашивали, где, по их мнению, чаще всего работают представители ЛГБТ. Лидерство заняли шоу-бизнес, индустрия моды и красоты, дизайн, искусство, реклама и медиа.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 30.05.2019 г.»