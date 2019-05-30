- 64.9084р. + 0.3690
- 72.4118р. + 0.2438
-
29.05.2019 г. | 09:38
Заксобрание официально назначило дату выборов губернатора Челябинской области
30.05.2019 г. 13:58
8 сентября 2019 года официально объявили датой выборов главы Челябинской области.
В четверг, 30 мая, на заседании Законодательного собрания депутаты утвердили в качестве дня голосования 8 сентября. Это будет воскресенье, в которое южноуральцы будут выбирать губернатора.
О планах участвовать в голосовании в качестве кандидатов ранее сообщили врио губернатора Алексей Текслер, член КПРФ, депутат челябинской городской думы Константин Нациевский, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. О претензиях на губернаторское кресло также заявили руководитель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, экоактивисты Василий Московец и Дмитрий Закарлюкин, бывший сотрудник регионального избиркома, юрист Александр Лебедев, руководитель движения «Социальная справедливость России» Виктор Черепнин.
8 сентября, в Единый день голосования, в Челябинской области пройдут не только выборы губернатора, но муниципальные выборы. Жители Челябинска будут определять депутатов районных советов.
Фото с сайта zs74.ru
- 29.05.2019 г. Челябинцы пожаловались главе минобрнауки России на египтян, которые участвовали в праймериз «ЕР»
- 27.05.2019 г. Праймериз «Единой России» в Челябинске прошли со скандалами и нарушениями
- 24.05.2019 г. В Миассе руководители заводов перед выборами в собрание депутатов объединились в союз
- 22.05.2019 г. Председатель челябинского отделения «Яблока» объявил о намерении идти в губернаторы
- 22.05.2019 г. Челябинское отделение партии «Яблоко» потребовало созыва паритетной комиссии по выборам