Заксобрание официально назначило дату выборов губернатора Челябинской области

Фото с сайта zs74.ru

8 сентября 2019 года официально объявили датой выборов главы Челябинской области.

В четверг, 30 мая, на заседании Законодательного собрания депутаты утвердили в качестве дня голосования 8 сентября. Это будет воскресенье, в которое южноуральцы будут выбирать губернатора.

О планах участвовать в голосовании в качестве кандидатов ранее сообщили врио губернатора Алексей Текслер, член КПРФ, депутат челябинской городской думы Константин Нациевский, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. О претензиях на губернаторское кресло также заявили руководитель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, экоактивисты Василий Московец и Дмитрий Закарлюкин, бывший сотрудник регионального избиркома, юрист Александр Лебедев, руководитель движения «Социальная справедливость России» Виктор Черепнин.

8 сентября, в Единый день голосования, в Челябинской области пройдут не только выборы губернатора, но муниципальные выборы. Жители Челябинска будут определять депутатов районных советов.

Фото с сайта zs74.ru

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