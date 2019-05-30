- 64.9084р. + 0.3690
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29.05.2019 г. | 09:38
Две трети челябинцев отрицают, что их детей травят в школах
30.05.2019 г. 13:55
Социологи челябинского филиала Президентской академии провели опрос на тему школьного буллинга.
Почти 66% респондентов заявили, что их дети чувствуют себя в школе нормально и не подвергаются никакой агрессии со стороны сверстников или старших. Чаще всего так отвечали женщины-представительницы среднего класса: индивидуальные предприниматели или руководители.
По словам 28,5% опрошенных, их детям приходится сталкиваться с травлей в школе. Так считают главным образом люди с материальной обеспеченностью ниже среднего. Остальные 5,6% затруднились с ответом.
По словам социологов, школьный буллинг — это отражение состояния общества. Авторы исследования пообещали узнать мнение челябинцев по поводу активности детей в соцсетях как одной из причин агрессивного поведения.
Фото с сайта bel.ru
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