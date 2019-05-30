Две трети челябинцев отрицают, что их детей травят в школах

Фото с сайта bel.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии провели опрос на тему школьного буллинга.

Почти 66% респондентов заявили, что их дети чувствуют себя в школе нормально и не подвергаются никакой агрессии со стороны сверстников или старших. Чаще всего так отвечали женщины-представительницы среднего класса: индивидуальные предприниматели или руководители.

По словам 28,5% опрошенных, их детям приходится сталкиваться с травлей в школе. Так считают главным образом люди с материальной обеспеченностью ниже среднего. Остальные 5,6% затруднились с ответом.

По словам социологов, школьный буллинг — это отражение состояния общества. Авторы исследования пообещали узнать мнение челябинцев по поводу активности детей в соцсетях как одной из причин агрессивного поведения.

Фото с сайта bel.ru

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