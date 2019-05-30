Алексей Текслер заявил о готовности продвигать интересы малого и среднего бизнеса

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области встретился с предпринимателями региона.



Мероприятие прошло на площадке центра поддержки предпринимателей «Территория бизнеса». Во вступительном слове Алексей Текслер отметил, что за последнее время произошло некоторое снижение числа занятых в малом бизнесе. Следует проанализировать причины сложившейся ситуации, подчеркнул глава региона.



«На мой взгляд, в первую очередь нужно улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, провести анализ причин и обстоятельств, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса. Это и административные барьеры, на федеральном уровне ведется соответствующая работа, сейчас вводят в действие так называемую «регуляторную гильотину». Нам нужно включаться в эту повестку и посмотреть, что на региональном уровне мешает развиваться бизнесу», — сказал Алексей Текслер.



Алексей Текслер пояснил, что внимание следует акцентировать на таких отраслях, как образование, сельское хозяйство, стимулирование экспорта и преобразования бизнеса из малого в крупный. Глава региона заявил, что ждет предложений от предпринимателей и готов улучшать бизнес-климат совместно с представителями сферы.



Ряд коммерсантов высказали свои идеи в ходе мероприятия. Сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Николай Малетин предложил снизить ставку налога по упрощенной схеме обложения. Сейчас на Южном Урале предприятия по определенным видам деятельности платят 3% с доходов и 10% — с разницы доходов и расходов. Этот показатель можно снизить вдвое, по опыту соседних регионов уверен предприниматель.



«Мы провели анализ ситуации в Свердловской и Тюменской областях, по некоторым налога м отличается от нас в два раза. В Свердловской области «доходы — расходы» 5%, для всех остальных — 7%. Предложение было привести этот уровень налоговых ставок в соответствие с нашими соседями, а в идеале вообще сделать 1% и 5%, что закон в принципе предполагает. То есть 1% с оборота и 5% — «доходы — расходы», — прокомментировал Николай Малетин.



Алексей Текслер подчеркнул, что «Территория бизнеса» стала своеобразной экосистемой, где человек с идеей заняться бизнесом может получить комплексную поддержку. Директор по развитию «Территории бизнеса» Алена Шорохова рассказала, что за время существования площадки от южноуральских предпринимателей поступило более 60 тыс. заявок. Сама система обращения также претерпевает изменения.



«Самый главный наш успех — что в нас поверили предприниматели: за два года мы оказали 61 тыс. услуг. Эта цифра растет с каждым годом, обращений становится все больше. На сегодняшний день мы сделали несколько способов обращения к нам. Чтобы стать предпринимателем, можно прийти физически, позвонить и получить консультацию по телефону, а можно оставить заявку на нашем сайте и связаться с консультантом в чате», — прокомментировала Алена Шорохова.



Центр «Территория бизнеса» был основан в 2017 году. В качестве примера успешной сервисной модели поддержки предпринимательства его признали на федеральном уровне.

Фото с сайта gubernator74.ru

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