Хватит относиться к Челябинску, как к дойной корове: Алексей Текслер в послании Заксобранию обозначил векторы развития области

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области выступил с обращением к депутатам Законодательного собрания.

Заседание состоялось в четверг, 30 мая. В своем послании глава региона поставил задачи по всем наиболее важным сферам жизни региона. По его словам, каждый житель должен конкретно на себе почувствовать позитивные изменения.

«Давайте признаем честно: мы сегодня находимся не на том месте, которого заслуживаем – наши возможности гораздо больше. Уверен, в центре нашего внимания должен быть человек: развитие потенциала каждого, повышение уровня и качества жизни, чистая и комфортная городская среда, развитая инфраструктура сельских территорий. Каждый житель Челябинской области должен конкретно на себе, на своем личном примере почувствовать позитивные изменения от нашей с вами работы. Не люди для экономики, а экономика для людей!» — сказал Алексей Текслер.

В числе наиболее важных тем, озвученных главой региона, — экологическая ситуация, здравоохранение, образование, уровень жизни и дороги. В частности по здравоохранению Алексей Текслер заявил, что на Южном Урале не должно быть непродуманной оптимизации больниц. Также он сообщил о предстоящем существенном снижении объемов выбросов в Челябинске — на 38%. Говоря о дорогах, Алексей Текслер подчеркнул, что их качество остается низким, и обещал на федеральном уровне инициировать вопрос по расширению трассы М5 на границе со Свердловской областью.

Также глава региона сказал, что нужно кардинально поменять отношение к Челябинску.

«Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей. Многие из нас в этом городе родились. Нам и нашим детям в этом городе жить», — отметил Алексей Текслер.

Руководитель движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, который присутствовал на оглашении послания, согласился, что нужно прекратить растаскивать Челябинск по кускам.

«Понравилось, что начали наконец-то говорить о человеке, а не об экономике, что пора поднимать регион, а о том, что нам нужно сделать людей счастливее. Это правильно, мы наконец-то начали думать о человеке. Была хорошая мысль о том, что хватит дербанить Челябинск, хватит его растаскивать по кускам, потому что, действительно, наш многострадальный областной центр заслуживает лучшего», — заявил Лев Владов.

Главный онколог Челябинской области, академик РАН Андрей Важенин одобрительно высказался по поводу того, что Текслер начал доклад с вопросов здравоохранения.

«Меня очень приятно удивил и порадовал такой человеческий стиль главы региона, свободная, красивая речь, то, что первым пунктом прозвучал вопрос здравоохранения. Действительно, медицина, здоровье — это самое важное для нас и для наших близких. Потом уже идут всякие другие проблемы. Понравилось то, что говорилось о вещах, которые можно сделать сегодня», — прокомментировал Андрей Важенин.

По словам руководителя челябинского УФАС Анны Козловой, глава региона в своем выступлении обозначил задачи, выполнение которых позволит остановить отток населения из области.

«В целом послание меня вдохновило. Есть надежда на будущее, на то, что в Челябинской области наконец-то будут реализованы многие проекты, которые улучшат жизнь наших граждан. Полагаю, что в результате развития промышленности, предпринимательства, улучшения экологии наши дети не будут уезжать за пределы Челябинской области, будут работать и жить здесь», — считает Анна Козлова.

Директор «Молодежной школы предпринимательства» Анна Малышева особенно порадовалась обещанию главы региона снизить количество выбросов в Челябинске.

«Выступление было очень воодушевляющим. Конечно же сейчас не хочется собирать вещи и ехать в Сочи, хочется остаться и посмотреть, что же получится в будущем. Центральные вещи, которые мы сегодня услышали, очень воодушевляют, особенно самая животрепещущая тема, связанная с уменьшением количества выбросов. Цифры, которые сегодня были озвучены, находятся даже выше планки ожиданий, которые могут быть у жителей региона, что очень радует», — рассказала Анна Малышева.

Алексей Текслер выступил перед депутатами Заксобрания в четверг, 30 мая. Свои предложения по улучшению жизни в Челябинской области он озвучивал в течение 40 минут.

Фото с сайта gubernator74.ru

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