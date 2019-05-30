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В июне открывается прямое авиасообщение Челябинска с Батуми
30.05.2019 г. 10:23
Фото с сайта cekport.ru
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 23 июня запускает новый рейс из Челябинска.
Самолеты в грузинский Батуми будут отправляться из челябинского аэропорта один раз в неделю — по воскресеньям в 23:30. Обратно они будут вылетать по понедельникам в 03:00. Время в пути — три с половиной часа.
По словам коммерческого директора авиакомпании «ЮВТ Аэро» Станислава Козленко, спрос на данное направление велик, поскольку отдых в Грузии сейчас очень популярен.
Рейсы авиакомпания будет выполнять до 22 сентября. Стоимость перелета туда-обратно составит 20 тыс. 440 рублей, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
Фото с сайта cekport.ru
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