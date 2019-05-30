Полиция по горячим следам раскрыла убийство 17-летней девушки в Челябинской области

Фото с сайта sledcom.ru

В Магнитогорске поймали мужчину, который убил девушку и покушался на жизнь таксиста.

Убийство 21-летний местный житель совершил 27 мая в подъезде жилого дома. Когда тело 17-летней девушки нашли, на нем обнаружили множество ножевых ранений.

Сотрудники СК и полиция задержали молодого мужчину. По версии следствия, подозреваемый был знаком с девушкой. При встрече в подъезде ее дома в ходе ссоры несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Девушка скончалась на месте.

Следователи также установили, что незадолго до убийства своей знакомой подозреваемый покушался на жизнь водителя такси, пытаясь нанести ему удары ножом. Мужчина оказал активное сопротивление, после чего молодой человек скрылся.

Против него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 30.05.2019 г.»