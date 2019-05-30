- 64.9084р. + 0.3690
- 72.4118р. + 0.2438
-
29.05.2019 г. | 09:38
В сквере на улице Красного Урала поставят клумбу с подсветкой и спортивные тренажеры
30.05.2019 г. 09:21
В Курчатовском районе в 2019 году благоустроят два сквера и десять дворов.
Основной объект — сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Его выбрали жители района в ходе общественных обсуждений. В сквере, который ранее хотели отдать под застройку, сохранят все деревья и высадят кусты вдоль дороги.
Источник: cheladmin.ru
По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, по всей территории установят энергосберегающие светильники, а в центре оборудуют клумбу с подсветкой. Для детей оборудуют два игровых комплекса с травмобезопасным покрытием, также в сквере появятся тренажеры для спортсменов.
Изменения ждут также сквер на улице 40-летия Победы. Там установят сцену, скамейки и урны, оборудуют две детских площадки, обновят плитку на дорожках, а по периметру высадят кусты. Также благоустройство ждет десять дворов района — подрядчиков на работы уже определили.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 30.05.2019 г. Алексей Текслер пообещал снизить объем выбросов в Челябинске на 38%
- 23.05.2019 г. После скандала с «кражей» проекта сквера у ЮУрГУ южную часть площадки решено оставить почти без изменений
- 21.05.2019 г. Сквер без часовни, но с сухим фонтаном. Власти рассказали, как будет выглядеть зеленая зона возле ЮУрГУ
- 21.05.2019 г. Районы Челябинска будут получать значительно больше денег на благоустройство
- 30.04.2019 г. В центре Челябинска поставят десятки качелей и оформят площадки для селфи