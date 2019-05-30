В сквере на улице Красного Урала поставят клумбу с подсветкой и спортивные тренажеры

Фото с сайта cheladmin.ru

В Курчатовском районе в 2019 году благоустроят два сквера и десять дворов.

Основной объект — сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Его выбрали жители района в ходе общественных обсуждений. В сквере, который ранее хотели отдать под застройку, сохранят все деревья и высадят кусты вдоль дороги.

Источник: cheladmin.ru

По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, по всей территории установят энергосберегающие светильники, а в центре оборудуют клумбу с подсветкой. Для детей оборудуют два игровых комплекса с травмобезопасным покрытием, также в сквере появятся тренажеры для спортсменов.

Изменения ждут также сквер на улице 40-летия Победы. Там установят сцену, скамейки и урны, оборудуют две детских площадки, обновят плитку на дорожках, а по периметру высадят кусты. Также благоустройство ждет десять дворов района — подрядчиков на работы уже определили.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 30.05.2019 г.»