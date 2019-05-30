Активисты ОНФ предложили ограничить въезд в лесные хозяйства, где часто происходят пожары

Фото: управление МЧС по Челябинской области

Общественники предложили временно ограничить доступ в лесничества из-за высокой пожарной опасности.

В лесах региона в этом году ликвидировали более 320 пожаров на площади более 7,5 тыс. га. Активисты предлагают составить реестр конкретных кварталов лесничеств, где велика вероятность повторных возгораний. Член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной рассказал, что, согласно наблюдениям, лесные пожары в основном происходят в одних и тех же местах.

«Для того, чтобы именно вот такие систематические возгорания не появлялись, надо ограничить вход и въезд в леса в этих точках. Там небольшие территории, это несложно, так как они отдалены, это не то, что городской бор. Это первое. И второе — сформировать на время пожароопасного периода в этих территориях дополнительные штатные единицы, группы для предотвращения пожаров», — прокомментировал Виталий Вороной.

Весной 2019 года количество природных пожаров увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В Челябинской области с 1 мая действует особый противопожарный режим.

Фото: управление МЧС по Челябинской области

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