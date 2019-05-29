Челябинских школьников попросили приходить на концерт Макса Коржа с родителями

Фото с сайта pixabay.com

31 мая на Центральном стадионе Челябинска выступит Макс Корж.

Перед концертом с предупреждением выступило областное управление МВД. Там напомнили, что за нарушение общественного порядка на массовых мероприятиях предусмотрена ответственность. У посетителей выступления Макса Коржа на Центральном стадионе будут изымать запрещенные предметы, пиротехнику и алкоголь. «Участие подростков в противоправных деяниях в дальнейшем может негативно сказаться при поступлении на службу в правоохранительные органы или иные госструктуры», — напомнили в полицейском главке.

Родителям несовершеннолетних, которые собираются пойти на концерт, посоветовали провести со своими детьми разъяснительные беседы. По поводу предстоящего мероприятия высказался и пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов. В своем телеграм-канале он призвал родителей пойти на концерт Макса Коржа вместе с детьми или хотя бы проводить и встретить их с многотысячного опен-эйра.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 29.05.2019 г.»