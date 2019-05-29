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29.05.2019 г. | 09:38
Власти Челябинска по решению суда выдали разрешение на строительство торгового центра с аквапарком
29.05.2019 г. 15:09
Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство торгового комплекса в Калининском районе.
Распоряжение о выдаче разрешения подписал глава города Владимир Елистратов. Документ опубликован на сайте администрации. Трехэтажный торговый комплекс с аквапарком планируют построить рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. Сейчас на этом месте находится пустырь.
Ранее проект торгового комплекса не прошел публичные слушания. После этого арендатор участка обратился в Советский райсуд с просьбой отменить распоряжение об отказе в предоставлении разрешения на строительство.
«В качестве причины, по которой было принято решение об отказе, комиссия по землепользованию указывает на необходимость обоснования размещения объекта документацией по планировке территории», — говорится в решении суда. Распоряжение администрации признали незаконным из-за отсутствия весомых оснований для отказа.
Фото с сайта business-vector.info
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