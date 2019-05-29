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29.05.2019 г. | 09:38
Автору лучшего проекта по благоустройству территории челябинской свалки заплатят 50 тыс. рублей
29.05.2019 г. 14:39
В Челябинске объявили конкурс проектов по благоустройству территории закрытой городской свалки.
Конкурс стартовал в среду, 29 мая. В нем могут принять участие все желающие. Для этого необходимо в письменном виде изложить свою идею по благоустройству свалки после ее рекультивации, сообщили в пресс-службе министерства экологии. К заявке можно прикреплять чертежи или рисунки.
Письма необходимо отправлять на электронный почтовый ящик konkurs_svalka@mail.ru. Заявки принимаются до 26 августа. Оценивать работу будет жюри, в состав которого войдут представители общественных организаций и органов власти. Автор лучшего проекта получит 50 тыс. рублей.
Челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. Ее рекультивация будет проходить в три этапа. Последний завершится в 2024 году.
Фото с сайта gubernator74.ru
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