Автору лучшего проекта по благоустройству территории челябинской свалки заплатят 50 тыс. рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске объявили конкурс проектов по благоустройству территории закрытой городской свалки.

Конкурс стартовал в среду, 29 мая. В нем могут принять участие все желающие. Для этого необходимо в письменном виде изложить свою идею по благоустройству свалки после ее рекультивации, сообщили в пресс-службе министерства экологии. К заявке можно прикреплять чертежи или рисунки.

Письма необходимо отправлять на электронный почтовый ящик konkurs_svalka@mail.ru. Заявки принимаются до 26 августа. Оценивать работу будет жюри, в состав которого войдут представители общественных организаций и органов власти. Автор лучшего проекта получит 50 тыс. рублей.

Челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. Ее рекультивация будет проходить в три этапа. Последний завершится в 2024 году.

Фото с сайта gubernator74.ru

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