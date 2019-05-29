Челябинский цирк закрыли на ремонт на полтора года

Фото с сайта www.circus.ru

В челябинском цирке прошли последние гастроли перед реконструкцией.

Новых представлений там не будет ближайшие полтора года, сообщили в Росгосцирке. Здание готовят к масштабной реконструкции, которая начнется в сентябре.

В ходе ремонта полностью поменяют вентиляцию, отопление, сети и коммуникации, обновят фойе и зрительный зал, установят современное звуковое и световое оборудование. Реставрация ждет фасад здания и его кровля, прилегающую территорию благоустроят.

Также снесут старую гостиницу для артистов и построят новую – с цирком ее свяжет теплый переход. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Фото с сайта www.circus.ru

Все новости за 29.05.2019 г.»