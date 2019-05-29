Челябинск
- 64.9084р. + 0.3690
- 72.4118р. + 0.2438
Разбор полетов
-
29.05.2019 г. | 09:38
Разворот
Челябинский цирк закрыли на ремонт на полтора года
29.05.2019 г. 13:33
Фото с сайта www.circus.ru
В челябинском цирке прошли последние гастроли перед реконструкцией.
Новых представлений там не будет ближайшие полтора года, сообщили в Росгосцирке. Здание готовят к масштабной реконструкции, которая начнется в сентябре.
В ходе ремонта полностью поменяют вентиляцию, отопление, сети и коммуникации, обновят фойе и зрительный зал, установят современное звуковое и световое оборудование. Реставрация ждет фасад здания и его кровля, прилегающую территорию благоустроят.
Также снесут старую гостиницу для артистов и построят новую – с цирком ее свяжет теплый переход. Работы планируется завершить до конца 2020 года.
Фото с сайта www.circus.ru
Новости на эту тему
- 11.02.2019 г. На реконструкцию челябинского цирка потратят 600 млн рублей
- 13.11.2018 г. Борис Дубровский намерен встретиться с вице-премьером Виталием Мутко и обсудить финансирование подготовки к саммиту ШОС
- 24.09.2018 г. Дрессировщица Карина Багдасарова прокомментировала обморок тигрицы во время шоу в магнитогорском цирке
- 24.09.2018 г. В Магнитогорском цирке на шоу Багдасаровых во время номера тигр забился в конвульсиях
- 17.09.2018 г. Челябинские власти изымут у бизнеса 12 зданий для строительства развязки возле цирка