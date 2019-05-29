Челябинцы пожаловались главе минобрнауки России на египтян, которые участвовали в праймериз «ЕР»

Фото с сайта karelinform.ru

Министру науки и высшего образования России пожаловались на участие иностранных студентов в предварительном голосовании «Единой России».

Об инциденте сообщил участник праймериз по одному из округов Центрального района Марсель Хазиев. Местные жители рассказали ему, что в воскресенье, 26 мая, на участок в агроинженерной академии с утра пришло много молодых людей. Кандидат пояснил «Челябинскому эху», что некоторые из них были иностранными студентами ЮУрГУ с временной регистрацией в общежитиях вуза.

«На избирательный участок приходили студенты, на вопрос «Откуда вы?» они говорили, что отправили из университета. Больше всего удивление вызвало то, что пришли люди, фактически не разговаривающие на русском языке. Мы задали вопрос «Откуда вы?», они сказали, что из Египта», — прокомментировал Марсель Хазиев.

Сам Марсель Хазиев на участие граждан Египта в праймериз «Единой России»в Челябинске жаловаться не стал, поскольку выиграл их в своем округе. Обращение написали его сторонники из числа местных жителей. Жалобу они подали на имя министра науки и образования России Михаила Котюкова и ректора ЮУрГУ, депутата Заксобрания области и члена «Единой России» Александра Шестакова.

Фото с сайта karelinform.ru

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