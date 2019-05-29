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29.05.2019 г. | 09:38
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Бывшего следователя челябинского СК отправили в колонию на восемь лет за покушение на взятку
29.05.2019 г. 12:56
Фото с сайта 74.мвд.рф
Центральный районный суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела по особо важным делам СК по Челябинской области Александру Козлову.
Экс-следователя признали виновным в покушении на получение взятки в размере 3 млн рублей. Суд установил, что в 2017 году Александр Козлов пытался получить эти средства от подследственного бизнесмена. Деньги за прекращение уголовного дела должны были передать через адвокатов.
Сторона обвинения требовала отправить Козлова в колонию строгого режима на 12 лет и оштрафовать на 6 млн рублей. Экс-следователь свою вину не признал. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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