Под Челябинском водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области 39-летнего водителя такси задержали по подозрению в изнасиловании.

Водитель «Яндекс.Такси» в ночь на понедельник, 27 мая, увез 29-летнюю пассажирку на безлюдную дорогу в районе поселка Таловка, пишет Znak.com. Там мужчина изнасиловал девушку. Она обратилась в полицию. Водителя такси задержали. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

Фото с сайта pixabay.com

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