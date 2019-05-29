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29.05.2019 г. | 09:38
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Под Челябинском водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку
29.05.2019 г. 12:13
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области 39-летнего водителя такси задержали по подозрению в изнасиловании.
Водитель «Яндекс.Такси» в ночь на понедельник, 27 мая, увез 29-летнюю пассажирку на безлюдную дорогу в районе поселка Таловка, пишет Znak.com. Там мужчина изнасиловал девушку. Она обратилась в полицию. Водителя такси задержали. Ранее он был судим за аналогичное преступление.
Фото с сайта pixabay.com
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