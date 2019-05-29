Сеть строительных гипермаркетов «Старт» уходит из Челябинска

Скриншот с сайта startonline.ru

В Челябинске закрывается последний гипермаркет сети «Старт».

Информация о закрытии гипермаркета на улице Бажова размещена на сайте федеральной сети. Магазин официально прекратит работу 1 июня. Несколько недель назад со здания начали снимать вывески. В последнее время магазин работал в сокращенном формате: часть отделов были закрыты.

В Челябинске с 2009 года работали два гипермаркета «Старт». Второй магазин находился в торговом комплексе «Маяк для дома». Гипермаркет закрыли в 2017 году.

Скриншот с сайта startonline.ru

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