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29.05.2019 г. | 09:38
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Сеть строительных гипермаркетов «Старт» уходит из Челябинска
29.05.2019 г. 12:09
Скриншот с сайта startonline.ru
В Челябинске закрывается последний гипермаркет сети «Старт».
Информация о закрытии гипермаркета на улице Бажова размещена на сайте федеральной сети. Магазин официально прекратит работу 1 июня. Несколько недель назад со здания начали снимать вывески. В последнее время магазин работал в сокращенном формате: часть отделов были закрыты.
В Челябинске с 2009 года работали два гипермаркета «Старт». Второй магазин находился в торговом комплексе «Маяк для дома». Гипермаркет закрыли в 2017 году.
Скриншот с сайта startonline.ru
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