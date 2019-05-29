Алексей Текслер поручил активнее строить новое жилье и расселять ветхое

Фото с сайта gubernator74.ru

Областное правительство утвердило цели региональной программы по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Согласно нацпроекту, к 2024 году на Южном Урале показатель ввода нового жилья в эксплуатацию должен будет достичь 2 млн кв. метров. Алексей Текслер поручил увеличить текущие объемы строительства в полтора раза. Он отметил, что выполнение данного проекта будет серьезным вызовом для застройщиков.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» разработан во исполнение 204-го указа президента России и должен обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Набор инструментов и механизмов для решения задачи нам понятен. Это комплексное развитие территорий, то есть подготовка инфраструктуры, в том числе по программе «Стимул», снижение административных барьеров, жилищная ипотека. Мы должны активно включиться в федеральный проект «Жилье», чтобы со всем стройкомплексом России увеличить у себя в области объемы жилищного строительства к 2024 году в полтора раза, то есть строить более 2 млн кв. метров жилья ежегодно. Это серьезный вызов, если учитывать сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья», — пояснил Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

В 2019 году в Челябинской области планируется сдать 1 млн 300 тыс. кв. метров жилья. Почти 500 домов в регионе находятся в стадии строительства. Выполнение целевых показателей застройщикам осложнит грядущий запрет на привлечение средств дольщиков — он вступит в силу с 1 июля.

Управляющий строительной компании «ЭкоСити» Андрей Аликин рассказал «Челябинскому эху», что постепенно этот механизм будут заменять на проектное финансирование и эскроу-счета. Со стороны государства импульс росту сферы призвана дать программа «Стимул» — строительство объектов социальной инфраструктуры для повышения качества жизни и привлекательности той или иной территории.

«Среди мер поддержки — строительство социальных объектов, важная сейчас тема, которая может выступить локомотивом увеличения объемов жилищного строительства. Соответственно, будет создана комфортная среда, куда охотнее будут переезжать жители. Второе — сейчас это тоже активно обсуждают, в том числе на уровне Заксобрания, — это субсидирование ипотеки либо предоставление определенных льгот работникам бюджетной сферы, крупных предприятий, чтобы они смогли оплатить первоначальный взнос по ипотеке», — прокомментировал Андрей Аликин.

Другой важной целью нацпроекта Алексей Текслер назвал решение проблемы ветхо-аварийного жилья. К 2024 году предстоит расселить 188 тыс. кв. метров таких объектов. Однако, по словам главы региона, с каждым годом аварийного жилья становится больше и запланированных на эти цели средств уже недостаточно.

«У нас в области такого жилья свыше 350 тыс. кв. метров. Это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку объемы такого жилья каждый год прирастают, сразу и значительно. 1 млрд рублей в год на расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос мы будем решать», — пояснил Алексей Текслер.

Член Общественной палаты области Вячеслав Цапов высказал идею, как можно эффективно вводить новое жилье и избавляться от ветхого одновременно. По его мнению, следует возводить дома не на пустых площадках, а на месте старых бараков и сократить затраты на проведение коммуникаций. В качестве примера он привел район пересечения Комсомольского проспекта и улицы Краснознаменной, где находится большое количество малозаселенных аварийных домов.

«Нужно вести усиленные переговоры с инвесторами, обеспечить максимальную заинтересованность в том, чтобы они осваивали территорию с подведенными коммуникациями, где есть потребность в сносе старого жилья и его замены на новые высотки. У нас очень много заявок и жалоб на район перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Краснознаменной. Там много домов, где никто не живет, они представляют опасность, а земля достаточно интересная и рентабельная», — прокомментировал Вячеслав Цапов.

Отдельным федеральным проектом является улучшение качества городской среды — на Южном Урале его реализуют с 2017 года. За это время в регионе благоустроили в общей сложности более 240 парков и скверов и почти 1,5 тыс. дворов. Алексей Текслер заявил, что до 2024 года предстоит обновить почти 800 общественных пространств. «Нужно четкое понимание, где и в каком приоритетном порядке эти объекты будут модернизированы», — отметил глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 29.05.2019 г.»