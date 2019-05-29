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29.05.2019 г. | 09:38
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Перед домом на Братьев Кашириных сгорел дотла Mercedes
29.05.2019 г. 11:10
Фото с сайта vk.com/chp_chel
На северо-западе полностью сгорел Mercedes, пострадали припаркованные рядом машины.
Иномарка вспыхнула в среду, 29 мая, недалеко от остановки «Поселок Бабушкина». Информация о пожаре поступила около половины третьего. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Судя по снимкам из сообщества «ЧП | ДТП Челябинск», пламя задело также два стоявших рядом автомобиля.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Причина ЧП выясняется.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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