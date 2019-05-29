Перед домом на Братьев Кашириных сгорел дотла Mercedes

29.05.2019 г. 11:10

Перед домом на Братьев Кашириных сгорел дотла Mercedes
Фото с сайта vk.com/chp_chel

На северо-западе полностью сгорел Mercedes, пострадали припаркованные рядом машины.

Иномарка вспыхнула в среду, 29 мая, недалеко от остановки «Поселок Бабушкина». Информация о пожаре поступила около половины третьего. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Судя по снимкам из сообщества «ЧП | ДТП Челябинск», пламя задело также два стоявших рядом автомобиля.

 

 

 

 

  

 

   Фото с сайта vk.com/chp_chel

 

В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Причина ЧП выясняется.

 

Фото с сайта vk.com/chp_chel

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