Перед домом на Братьев Кашириных сгорел дотла Mercedes

Фото с сайта vk.com/chp_chel

На северо-западе полностью сгорел Mercedes, пострадали припаркованные рядом машины.

Иномарка вспыхнула в среду, 29 мая, недалеко от остановки «Поселок Бабушкина». Информация о пожаре поступила около половины третьего. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Судя по снимкам из сообщества «ЧП | ДТП Челябинск», пламя задело также два стоявших рядом автомобиля.

Фото с сайта vk.com/chp_chel

В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Причина ЧП выясняется.

Фото с сайта vk.com/chp_chel



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