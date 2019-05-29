«Роскачество»: в фарше «Ариант» количество антибиотиков превышено в 20 раз

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты «Роскачества» исследовали фарш от 17 производителей по 68 показателям.

Фарш проверили на наличие пестицидов, тяжелых металлов, антибиотиков и посторонних ДНК. По результатам исследования на Знак качества может претендовать только полуфабрикат «Домашний» свердловского производителя. Продукция соответствует всем действующим нормам.

В фарше южноуральского производителя «Ариант» специалисты нашли антибиотики группы фторхинолонов. Их количество превышает максимально допустимый уровень в 20 раз. Кроме того, эксперты отметили, что исследованные образцы полуфабриката были недостаточно свежими. В фарше двух производителей из Московской области обнаружили листерии — бактерии, которые вызывают пищевое заболевание.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 29.05.2019 г.»