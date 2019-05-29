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29.05.2019 г. | 09:38
«Роскачество»: в фарше «Ариант» количество антибиотиков превышено в 20 раз
29.05.2019 г. 11:30
Специалисты «Роскачества» исследовали фарш от 17 производителей по 68 показателям.
Фарш проверили на наличие пестицидов, тяжелых металлов, антибиотиков и посторонних ДНК. По результатам исследования на Знак качества может претендовать только полуфабрикат «Домашний» свердловского производителя. Продукция соответствует всем действующим нормам.
В фарше южноуральского производителя «Ариант» специалисты нашли антибиотики группы фторхинолонов. Их количество превышает максимально допустимый уровень в 20 раз. Кроме того, эксперты отметили, что исследованные образцы полуфабриката были недостаточно свежими. В фарше двух производителей из Московской области обнаружили листерии — бактерии, которые вызывают пищевое заболевание.
Фото с сайта pixabay.com
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