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29.05.2019 г. | 09:38
Усть-Катавский вагоностроительный завод заработал после года простоя
29.05.2019 г. 10:32
Дмитрий Рогозин прокомментировал выигранный УКВЗ аукцион на поставку трамваев в Магнитогорск.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что последний вагон завод в Усть-Катаве был выпушен год назад. «Последний вагон на этом нашем предприятии был выпущен 8 мая прошлого года. Целый год предприятие стояло. И вот, наконец, завод вновь заработал», — говорится в тексте.
К комментарию прикреплена ссылка на сообщение газеты «Коммерсантъ» об аукционе, который на днях выиграл УКВЗ. По данным сайта госзакупок, Магнитогорск приобретет у предприятия 15 вагонов общей стоимостью около 260 млн рублей. В документации обозначен срок поставки — с момента заключения контракта по 15 сентября в три этапа.
В этом году Усть-Катавский вагоностроительный завод стал победителем еще двух аукционов. Предприятие поставит в Краснодар 31 трамвай общей стоимостью около 1 млрд рублей, из них четыре будут трехсекционными и низкопольными — каждый из таких стоит 85 млн рублей.
В феврале 2019 года на УКВЗ прошел стихийный митинг рабочих, которые добились встречи с руководством предприятия и потребовали повышения зарплаты. Тогда Дмитрий Рогозин предложил бывшему губернатору Борису Дубровскому закупить для региона 100 трамваев во избежание полной остановки производства и массовых увольнений. Позднее в минэкономразвития озвучили планы по приобретению 135 вагонов для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Однако уточнили, что закупки будут проходить в рамках конкурсных процедур.
Фото с сайта cheladmin.ru
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