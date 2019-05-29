- 64.9084р. + 0.3690
- 72.4118р. + 0.2438
-
29.05.2019 г. | 09:38
Транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса Челябинск — Анталья
29.05.2019 г. 08:34
К ситуации с задержкой рейса Челябинск — Анталья на 13 часов подключилась прокуратура.
Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в 02:20 в среду 29 мая. Однако пассажирам сообщили, что их рейс задержится. Причиной назвали техническую неисправность лайнера. Всю ночь люди, среди которых было много семей с детьми, ждали посадки в аэропорту. Заместитель челябинского транспортного прокурора Мария Липатова рассказала «Челябинскому эху», что ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.
«На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», — прокомментировала Мария Липатова.
В аэропорту пассажиров накормили, а утром отвезли в гостиницу. Ранее сообщалось, что вылет в Анталью состоится в 13:00, однако, по последним данным онлайн-табло челябинского аэропорта, его перенесли на 15:00.
Фото с сайта cekport.ru
- 29.05.2019 г. В аэропорту Челябинска вылет в Анталью задержали на 12 часов из-за технических неполадок самолета
- 30.04.2019 г. Ветеранам ВОВ разрешат бесплатно заходить в VIP-зал челябинского аэропорта
- 15.04.2019 г. Челябинский аэропорт оштрафовали на 130 тыс. рублей за отходы
- 08.04.2019 г. Для нового терминала челябинского аэропорта купили четыре телетрапа
- 02.04.2019 г. Из Челябинска планируют запустить новый прямой рейс до Ростова-на-Дону