Транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса Челябинск — Анталья

Фото с сайта cekport.ru

К ситуации с задержкой рейса Челябинск — Анталья на 13 часов подключилась прокуратура.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в 02:20 в среду 29 мая. Однако пассажирам сообщили, что их рейс задержится. Причиной назвали техническую неисправность лайнера. Всю ночь люди, среди которых было много семей с детьми, ждали посадки в аэропорту. Заместитель челябинского транспортного прокурора Мария Липатова рассказала «Челябинскому эху», что ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.

«На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», — прокомментировала Мария Липатова.

В аэропорту пассажиров накормили, а утром отвезли в гостиницу. Ранее сообщалось, что вылет в Анталью состоится в 13:00, однако, по последним данным онлайн-табло челябинского аэропорта, его перенесли на 15:00.

Фото с сайта cekport.ru

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