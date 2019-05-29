В аэропорту Челябинска вылет в Анталью задержали на 12 часов из-за технических неполадок самолета

Фото с сайта novaport.ru

Рейс Челябинск — Анталья задержали на 12 часов по техническим причинам.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в 02:20 в среду 29 мая. Однако пассажирам сообщили, что их рейс задержится. Причиной назвали техническую неисправность лайнера.

Всю ночь люди, среди которых было много семей с детьми, ждали посадки в аэропорту. Утром их отвезли в гостиницу. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, вылет в Анталью назначен на 13:00.

Фото с сайта novaport.ru

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