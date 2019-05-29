Города и районы Челябинской области получат из регионального бюджета 100 млн рублей на мусорные баки

Фото с сайта pixabay.com

Алексей Текслер потребовал в кратчайшие сроки обеспечить территории Южного Урала контейнерами для сбора отходов.

На заседании правительства глава региона поставил задачу министерству экологии ускорить процесс предоставления городам и районам субсидий на покупку новых контейнеров. На эти цели из областного бюджета выделено 100 млн рублей.

«Никуда не годится, что у нас не хватает контейнеров. По районам мы ездили, смотрели. В конкретных населенных пунктах либо есть пример отсутствия, либо недостатка. Это решение не то, что назрело, оно перезрело, поэтому на сроки обращаю особое внимание. Крайне важно, чтобы в августе тема была закрыта», — подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящее время в регионе расположено около 10 тыс. контейнерных площадок, на которых установлено 28 тыс. баков. Такое количество лишь на 65% покрывает потребность. Дефицит контейнеров наблюдается практически во всех городах и районах Челябинской области.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что в городе должно быть 220 площадок. Сейчас их 186. По словам Людмилы Шеболаевой, в Кыштыме необходимо оборудовать еще 34 участка для сбора отходов. Для этого нужно 102 мусорных бака, добавила она.

«То, что принято решение о выделении денег, причем напрямую, субсидий — это очень хорошо. Во-первых, это позволит нам поправить ситуацию с мусорными площадками. Во вторых, это позволит с учетом особенностей каждой территории принять решение о том, какие контейнеры приобрести. Мы бы вот хотели приобрести евроконтейнеры, учитывая введение в будущем раздельного сбора мусора», — отметила Людмила Шеболаева.

В Челябинской области есть населенные пункты, где наблюдается вопиющая нехватка контейнеров. На днях стало известно, что в селе Канашево Красноармейского района установлено всего три мусорных бака. При этом проживает там более 3 тыс. человек.

Размер и число контейнеров, которые купят для территорий, будут зависеть от того, в чем нуждается город или район. Это будут как металлические баки емкостью 0,75 кубометра, так и пластиковые евроконтейнеры емкостью 1,1 кубометра. Также планируется ставить заглубленные подземные ящики емкостью 5 кубометров или большие металлические – емкостью 8 куб. м, которые подойдут для частного сектора.

Фото с сайта pixabay.com

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