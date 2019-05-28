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22.05.2019 г. | 17:01
Города и районы Челябинской области получат из регионального бюджета 100 млн рублей на мусорные баки
28.05.2019 г. 16:11
Алексей Текслер потребовал в кратчайшие сроки обеспечить территории Южного Урала контейнерами для сбора отходов.
На заседании правительства глава региона поставил задачу министерству экологии ускорить процесс предоставления городам и районам субсидий на покупку новых контейнеров. На эти цели из областного бюджета выделено 100 млн рублей.
«В большинстве территорий Челябинской области работа по созданию и обустройству контейнерных площадок не проводилась годами. Прошу министерство экологии ускорить процедуру доведения субсидий, проблему возьму на личный контроль», — подчеркнул Алексей Текслер.
В настоящее время в регионе расположено около 10 тыс. контейнерных площадок, на которых установлено 28 тыс. баков. Такое количество лишь на 65% покрывает потребность.
Размер и число контейнеров, которые купят для территорий, будут зависеть от того, в чем нуждается территория. Это будут как металлические баки емкостью 0,75 кубометра, так и пластиковые евроконтейнеры емкостью 1,1 кубометра. Также планируется ставить заглубленные подземные ящики емкостью 5 кубометров или большие металлические – емкостью 8 куб. м, которые подойдут для частного сектора.
Фото с сайта cheladmin.ru
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